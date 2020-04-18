Жена Мамаева впервые показала фото своих ног до похудения на 40 кг

Москва, 18 апреля. Супруга скандального футболиста Павла Мамаева Алана показала фото своих ног до того, как она похудела на 40 кг. Разница была настолько впечатляющей, что многие пользователи в комментариях признались, что с трудом могут поверить, что это правда.

Сама Алана не скрывает, что ее нынешняя внешность — результат работы пластических хирургов. Список операций она опубликовала недавно в ответ на очередной вопрос по этой теме в сторис в Instagram.

«Уговорили))) Ринопластика, увеличение груди, лифтинг ног (после похудения на 40 кг) и увеличение ягодиц», — перечислила Мамаева.

Многие подписчики потребовали фото в качестве доказательств, и Алана опубликовала фотоколлаж с ногами до и после похудения. Однако не все и после этого смогли поверить в то, что это правда. Помимо ног, Мамаева показала и свое перебинтованное лицо после операции по изменению носа.

Отметим, что у Мамаевой есть собственный проект, посвященный эстетической медицине. Она презентует его как «путешествие в мир, в котором иллюзорное счастье может запросто обернуться реальностью, больше напоминающей ночной кошмар».