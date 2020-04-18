В Минздраве Башкирии назвали неэтичным поступок врачей, сбежавших из-под карантина

Уфа, 18 апреля. Башкирские врачи, покинувшие медучреждение после введения режима самоизоляции, поступили неэтично. Об этом заявил министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Речь идет о медицинских работниках Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова в Башкирии. Министр отметил, что на врачей также распространяются мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а также проводятся в их отношении определенные ограничительные мероприятия.

«Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Да, эта ситуация случилась, это было на прошлой неделе, сейчас, я думаю, будут точно поставлены необходимые ограничительные мероприятия в отношении них», — сообщил руководитель Минздрава.

Он подчеркнул, что врачей обяжут выполнить все необходимые предписания, в том числе и по решению суда.

Напомним, что 17 апреля Кировский районный суд Уфы вынес решение о принудительной госпитализации шестерых медиков, которые самовольно покинули медучреждение, не дожидаясь завершения необходимого обследования на коронавирус.

В настоящий момент на территории Республики Башкирия официально зарегистрировано 252 случая заражения опасной инфекцией, 2 пациента скончались, 14 успешно побороли заболевание и были выписаны из больницы.