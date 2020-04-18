Москва, 18 апреля. Минздрав РФ одобрил китайский препарат для лечения коронавируса. Речь идет о гидроксихлорохине.

Как подчеркнули в министерстве, данное лекарство разрешено для лечения пациентов с COVID-19 и по эффективности не отличается от российских аналогов.

Применять этот незарегистрированный препарат для лечения коронавируса ранее было поручено правительством РФ. Речь шла о партии гидроксихлорохина в размере 68,6 тыс. упаковок.

«С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет», — сообщили сегодня в пресс-службе Минздрава.

Изначально гидроксихлорохин использовался для лечения малярии, однако в дальнейшем показал себя как средство от коронавируса.

Заместитель гендиректора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава по экспертизе лекарственных средств Вадим Меркулов подчеркнул, что у гидроксихорохина имеется сертификат GMP, и это подтверждает, что его производство соответствует всем международным требованиям. Еще одна дополнительная гарантия, по его словам, — сертификат качества на серию препарата, который предъявлен производителем.