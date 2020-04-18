Капсулу для врачей создал немецкий арт-коллектив. ФАН-ТВ

Берлинский арт-коллектив Plastique Fantastique представил изобретение, призванное защитить врачей, работающих с больными COVID-19.

Проект представляет собой капсулу, которая после наполнения воздухом с помощью насоса становится индивидуальным защитным пространством — по сути, небольшой комнатой с прозрачными стенами.

У этого ИЗП постоянное избыточное давление, что ликвидирует возможность попадания внутрь воздуха со стороны пациента. Находясь в этой капсуле, по задумке авторов, врач сможет безопасно осматривать пациентов и работать с ними.