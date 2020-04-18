Сирия, 18 апреля. В результате взрыва в городе Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре погиб ребенок. ИГ1* заявляет об убийстве двух военнослужащих САА на востоке Даръа. SDF**** ввели карантин в двух военных лагерях в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: установили дополнительные КПП на востоке провинции Ракка.

«Исламское государство»1: заявило об убийстве двух военнослужащих САА в восточной части Даръа.

ВС Турции и протурецкие силы: готовятся укрепить свои позиции в районе Рас аль-Айна в Северной Хасаке.

Курдские вооруженные группировки: пережили взрыв в населенном пункте Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре; перебросили подкрепления на север Ракки; ввели карантин в двух своих военных лагерях в Хасаке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв в населенном пункте Сувейдан-Джазира к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, где несколько часов назад прошли рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно информации новостного портала DeirezZor 24, СВУ сработало на местном рынке, в результате чего погиб ребенок. Кроме того, еще несколько мирных жителей, включая женщину и одного из членов SDF, были ранены. По неподтвержденным данным, целью атаки являлись курдские боевики, в момент проезда автомобиля которых и прогремел взрыв. В организации теракта подозреваются боевики «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Еще один взрыв в данном районе удалось предотвратить. Информационное агентство Al Nour сообщает о том, что СВУ было обнаружено у резервуара с водой. Саперы его благополучно обезвредили.

Провинция Даръа

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) сообщает о том, что в Даръа вновь произошло нападение на военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Ответственность за налет взяли на себя террористы «Исламского государства». Согласно заявлению источников, связанных с группировкой, джихадистами были убиты два полковника САА. Погибшие Хамид Махлюф и Махмуд Хабиб являлись командирами 52-й бригады сил САР. Атака имела место у населенного пункта Аль-Херак на востоке региона. Предполагается, что сюда могли пробраться радикальные исламисты, скрывающиеся на оккупированной США территории в районе Ат-Танфа.

Провинция Ракка

Курдские боевики перебросили подкрепления в северную часть Ракки. Согласно информации новостного портала Al Nour, дополнительные отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) прибыли к линии разграничения сил с поддерживаемыми Анкарой формированиями. Тем не менее никаких сообщений о возобновлении вооруженных столкновений на данном направлении пока не поступало.

Между тем на подконтрольной Сирийской арабской армии (САА) территории в условиях пандемии коронавируса были развернуты дополнительные контрольно-пропускные пункты. Как передает интернет-портал Step News Agency, в числе прочих новые блокпосты были установлены у населенного пункта Маадан в восточной части провинции.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в Рас аль-Айн въехала колонна из девяти автомобилей, принадлежащих ВС Турции. Предполагается, что Анкара стягивает силы в этот район, чтобы укрепить свои позиции. Напомним, территории между Тель-Абьядом и Рас аль-Айном на границе Турции и САР перешли под контроль турецких вооруженных сил и их союзников в октябре прошлого года в ходе операции «Источник мира».

Между тем «Демократические силы Сирии» (SDF) объявили о введении карантина в двух своих военных лагерях, располагающихся к юго-западу от административного центра провинции. По данным новостного портала Al Habour, в общей сложности на объектах базируются около 350 боевиков. Несколько членов группировки, подозреваемых в заражении коронавирусом, были перевезены в больницу в городе Камышлы.

1 Организация запрещена на территории РФ.