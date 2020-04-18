Проигравший 20 млн долларов Кобзона бизнесмен признан банкротом

Ставрополь, 18 апреля. Требование вдовы Иосифа Кобзона Нинели Кобзон о признании банкротом Вагифа Пейсахова объявлено обоснованным согласно решению Арбитражного суда Ставропольского края. Об этом свидетельствуют записи в картотеке арбитражных дел.

Ранее Вагиф Пейсахов был осужден за мошенничество в особо крупном размере.

«Заявление Кобзон Нинели Михайловны о признании несостоятельным индивидуального предпринимателя Пейсахова Вагифа Давидовича <…> признать обоснованным», — отмечается в документе.

Кроме того, в отношении Пейсахова введена процедура реструктуризации долгов и решено утвердить финансового управляющего.

«Признать обоснованными и включить в третью очередь реестра требований кредиторов Пейсахова требования Кобзон в сумме 1,5 миллиарда рублей основного долга», — говорится в судебном решении.

Суд рассмотрит итоги реструктуризации финансовых обязательств 14 сентября.

В ходе следствия было установлено, что Пейсахов брал у Кобзона в долг крупные суммы на развитие бизнеса и не возвращал. По двум договорам займа, оформленным 1 февраля 2014 года, бизнесмен задолжал артисту более 20 миллионов долларов.

Через месяц после заключения соглашений Пейсахов сообщил Кобзону, что не сможет погасить обязательства, поскольку проиграл средства в покер. После этого Кобзон обратился в полицию.

В 2016 году Одинцовский городской суд признал Пейсахова в совершении мошенничества и приговорил его к шести годам лишения свободы.