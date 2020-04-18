Малышева назвала новую группу риска по заболеванию коронавирусом

Москва, 18 апреля. Телеведущая и врач Елена Малышева назвала еще одну группу людей, которые входят в группу риска по заражению коронавирусной инфекций. Видео с новыми данными она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

По словам Малышевой, она пообщалась со специалистами Научно-клинического центра федерального медико-биологического агентства. По словам экспертов ФМБА, к аппарату для искусственной вентиляции легких подключают и молодых пациентов, имеющих ряд хронических заболеваний.

Малышева уточнила, что под угрозой находятся, в частности, люди с диагнозом сахарный диабет, те, у кого ранее были выявлены заболевания сердца и сосудов. В группу риска попали и страдающие ожирением. Коронавирусная инфекция способна усугубить все эти заболевания, из-за чего и заражение COVID-19 примет тяжелую форму.

В связи с этим она рекомендовала молодым людям, имеющим подобные проблемы, быть особенно внимательными к своему здоровью и обязательно соблюдать режим самоизоляции.