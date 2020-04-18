Триполи, 18 апреля. Турция продолжает активную вербовку и переброску сирийских террористов в Ливию для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС). За счет прибывающих из Идлиба джихадистов марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа в Триполи пополняет ряды незаконных вооруженных формирований. На текущий момент известно, что Анкара перевезла порядка 9000 боевиков из Сирии.

По словам официального представителя Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майора Ахмада аль-Мисмари, в минувший вторник, 14 апреля, турецкие власти доставили на судне на территорию североафриканского государства еще около 1500 сирийских наемников. В результате общая численность джихадистов, завербованных Турцией в Сирии, возросла до 9000. Многие из этих боевиков являются членами различных террористических группировок, запрещенных в России, таких как «Исламское государство»1 или «Аль-Каида»1.

Еще в начале текущего года количество сирийских боевиков, прибывших благодаря Анкаре в Ливию для ПНС, составляло около 1–1,5 тысячи человек. Приблизительно такие же данные предоставляла Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), которая сообщала о еще 1700 джихадистах из Сирии, проходящих спецподготовку на территории Турции и готовящихся к дальнейшей переброске в Северную Африку.

Уже в начале февраля число боевиков из Сирийской Арабской Республики (САР) превысило 2000 человек, о чем также сообщил спикер ЛНА. Кроме того, 1 февраля известное издание Arabitoday опубликовало доклад разведки Судана о связях террористических ячеек «Аль-Каиды», действующих на территории республики, с бандитскими группировками ПНС Ливии. Этот факт лишь подтвердил масштаб террористической угрозы, которой приходится противостоять силам фельдмаршала Халифы Хафтара, защищающим ливийский народ.

К началу марта турецкие власти смогли переправить на оккупированную боевиками ПНС часть Ливии в общей сложности около 6650 террористов из сирийского Идлиба. Такие данные были предоставлены SOHR. Тогда же поступили сведения о том, что в результате провокаций против военнослужащих ЛНА были убиты 117 членов протурецких группировок из САР. До середины марта численность сирийских джихадистов в Триполи и близлежащих городах достигло 7500 человек. Вместе с террористами Анкара доставила в ливийскую столицу около тысячи турецких интервентов, которые координируют действия наемников и бандформирований ПНС, занимаются подготовкой бойцов к провокациям против ЛНА и управляют беспилотниками из центра управления, расположенного в бывшем гражданском аэропорту «Митига».

Впрочем, несмотря на регулярное увеличение количества сирийских террористов-наемников в рядах группировок ПНС, возросли и потери среди них. Преступный режим Файеза Сарраджа вовсе не обеспокоен судьбой сбежавших из Идлиба радикальных исламистов, которые регулярно прибывают из Турции, поэтому постоянно посылает их в атаки на позиции ЛНА. Именно сирийские джихадисты чаще других бандитов участвуют в нападениях и провокациях, направленных на срыв действующего в Ливии режима прекращения боевых действий. Так, по информации Ахмада аль-Мисмари, озвученной 26 марта, только за три дня более сотни террористов из САР были убиты «на различных точках соприкосновения линии фронта в Триполи».

В начале апреля военные ЛНА взяли в плен одного из сирийских наемников ПНС Фатхи Рубаи, прибывшего в Ливию через Турцию. Он рассказал, что турецкие власти создали в Сирии ряд вербовочных центров боевиков. Также террорист пожаловался на невыплаты обещанных вербовщиками из Турции выплат со стороны ПНС. К началу апреля возросло и количество уничтоженных ливийской армией джихадистов из Идлиба. Так, по данным SOHR, это число достигло 165 человек, однако это всего лишь приблизительное количество убитых бандитов, реальные потери наемников гораздо выше, поскольку провокации они совершают ежедневно и, соответственно, погибают в результате таких атак на позиции сил Халифы Хафтара.

К середине апреля общее количество сирийских наемников Турции и ПНС возросло до 9 тысяч. Эта информация известна далеко за пределами Ливии, однако Анкара по-прежнему беспрепятственно продолжает вести подобную деятельность, поставляя в Северную Африку международных террористов из Сирии и снабжая, вопреки эмбарго ООН, незаконный режим в Триполи оружием и боевой техникой, в том числе и БПЛА.

1 Организация запрещена на территории РФ.