Замглавы Хакасии Новиков отправлен под арест на два месяца по делу о взятке

Абакан, 18 апреля. Абаканский городской суд вынес решение об аресте на два месяца и.о. замглавы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона, члена КПРФ Сергея Новикова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

На время следствия Новиков будет содержаться под арестом до 16 июня.

«Арест до 16 июня», — рассказала пресс-секретарь суда Анжелика Гуляева.

По версии следствия, Новиков вымогал взятку у подрядной организации за покровительство при заключении госконтракта. От фирмы чиновник требовал 12 миллионов рублей.

В декабре 2019 года власти Хакасии заключили контракт на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Сумма соглашения составляла свыше 480 миллионов рублей.

По данным Следственного комитета, первый транш размером в два миллиона рублей Новиков получил во время личной встречи с представителем подрядчика.

По факту имеющихся доказательств возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), правоохранители устанавливают все обстоятельства совершения преступления. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилось видео задержания Новикова. Ролик опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале, передает Федеральное агентство новостей.