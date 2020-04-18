Ряд полевых командиров из состава проамериканской экстремистской группировки «Джейш Магавир ат-Таура», вдохновленные выходом своих товарищей из зоны военного лагеря США «Ат-Танф» на юге САР, решили вместе с подчиненными им отрядами покинуть ряды бандформирования, сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Об этом сообщил Telegram-канал WarJournal со ссылкой на осведомленные источники в Сирийской арабской армии (САА).

Подробнее о том, почему проамериканские боевики все чаще отказываются от сотрудничества с США в Сирии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Бегство американских наемников

Большая группа боевиков на тачанках сбежала из контролируемого американцами «Ат-Танф» и сдалась сирийским военным в районе Пальмиры, передав стрелковое вооружение, тачанки и оборудование правительственным войскам.

Террористов обучали и вооружали военные США и ЦРУ с 2016 года на территории Иордании. В основной состав входили боевики так называемой «Сирийской свободной армии» (ССА), экс-террористы запрещенной в РФ организации ИГИЛ1, дезертиры из сирийской правительственной армии и наемники. С 2017 года американские наемники в большей степени постоянно находились в «Ат-Танф».

Теперь же зону военной базы в США на юге САР намерены покинуть полевые командиры проамериканский бандформирований. В связи с намерением главарей покинуть базу американских покровителей, в ночь на 17 апреля лидер «Джейш Магавир ат-Таура» Муханнад Талаа был в срочном порядке вызван на базу Телль-Халиф, расположенную в Иордании, для встречи с иностранным руководством. Как отмечает WarJournal, не исключено что полевому командиру были даны указания по недопущению массового бегства членов бандформирований во что бы то ни стало.

Свидетельства бывших боевиков

Сдавшиеся Сирийской арабской армии охранник лагеря беженцев «Эр-Рукбан» и инструктор американкой базы «Ат-Танф» в эксклюзивном интервью ФАН рассказали, как обучают и отправляют на задания террористов в подконтрольной американцам зоне.

Бывший охранник лагеря по имени Аид аль-Наиф рассказал, что присоединился к террористической группировке «Джейш Магавир ат-Таура» из-за финансовых проблем. Его группу на базе обучали ведению боевых действий, умению владеть оружием и взрывному делу. В зоне американской «Ат-Танф» он научился обращаться со штурмовыми винтовками М16, гранатометами и крупнокалиберными пулеметами.

Группировка, в которой состоял Аид аль-Наиф нападала на административные здания в окрестных населенных пунктах.

«Я отвечал за охрану лагеря «Эр-Рукбан», но группировка в которой я состоял совершала нападения на административные здания в населенных пунктах провинции Хомс», — сообщил он.

Кроме того, бывший инструктор военной базы Халид Салир-аль-Хадир рассказал, что обстановка в лагере в настоящее время катастрофическая: не хватает продовольствия, нет медицины. Лекарства есть только у боевиков, их они получают от американцев. Все это на фоне эпидемии коронавируса.

Наемникам разрешали использовать винтовку М-16, пулемет М-240 и тяжелый пулемет М2. После тренировок группа Салир-аль-Хадира смогла учить новобранцев.

По словам бывших американских подчиненных, боевикам платили по 400 долларов США в месяц, а командирам бандгрупп — 500 долларов.

Серьезный сигнал для США

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, политолог Владимир Шаповалов напомнил, что присутствие США на юге САР является оккупацией. Незаконным является и тренировка боевиков в «Ат-Танф».

«Прежде всего необходимо подчеркнуть, что Соединенные Штаты находятся на территории Сирии незаконно, без согласия и в нарушение норм, принятых мировым сообществом. Их присутствие квалифицируется как оккупация территории суверенного государства. При этом, американцы незаконно удерживают в зоне «Ат-Танфа» беженцев, незаконно создают здесь вооруженные формирования, которые борются против легитимной сирийской власти», — заявил политолог.

По мнению собеседника агентства, тот факт, что на днях достаточно большая группа проамериканских боевиков перешла на сторону сирийского правительства свидетельствует о том, что даже сирийцы, которые находятся на службе у США, перестают верить в посулы американцев, начиная понимать, что их используют в качестве «пушечного мяса» для борьбы со своим народом.

Шаповалов полагает., что происходящее - плохой знак для американцев, поскольку это не соответствует распространяемому ими мифу о защите интересов народа Сирии.

«Это достаточно серьезный сигнал к тому, что значительная часть сирийцев, которые находятся на территории «Ат-Танф» не поддерживает США и готовы к взаимодействию, сотрудничеству с сирийской властью. Создан прецедент, вслед за которым и другие сирийские граждане, которые находятся на территории базы в ближайшее время могут перейти на сторону сирийского правительства. Это большой удар по позиции американцев, потому что у них не будет больше никакого оправдания нахождения в Сирии, потому что даже те, кто пошел на сотрудничество с США, как мы видим сейчас, меняют свою позицию», — заметил Шаповалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.