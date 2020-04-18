Сенатор Клинцевич рассказал о «параллельной системе здравоохранения» при Минобороны

Поручив Министерству обороны во главе с Сергеем Шойгу принять участие в борьбе с эпидемией коронавируса в России, президент Владимир Путин тем самым привлек огромные ресурсы на спасение жизней и здоровья населения страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Практически в каждом крупном воинском соединении в нашей стране есть свои медицинские батальоны, включающие в себя мобильные госпитали, — рассказал собеседник ФАН. — Это целая параллельная система здравоохранения! Медучреждения под началом Минобороны могут быть использованы во время режима чрезвычайной ситуации и подобных им, а также во время введения военного положения».

По словам сенатора, в отличие от системы гражданского здравоохранения, в медбатальонах под началом Сергея Шойгу совершенно иной уровень организации, дисциплины и ответственности. Парламентарий подчеркнул, что доктора Минобороны при осуществлении своих обязанностей выполняют не только врачебный, но еще и военный долг, что дополнительно сказывается на качестве оказания помощи пострадавшим.

«Возможности у них колоссальные, — заявил Клинцевич. — Я уже молчу про то, что при необходимости армия может использовать специальные батальоны бактериологической защиты, способные проводить дезинфекцию больших площадей. У них есть все необходимое снаряжение, средства доставки, а также специально обученные люди, которые умеют работать в особых условиях и знают, что делать. При этом уровень организованности у них намного серьезнее, нежели у их коллег с «гражданки». Ничего не хочу сказать про них плохого — они молодцы и тоже выполняют свой долг. Однако они не привыкли к действительно экстремальным условиям работы, с которыми, как мы видим, им все чаще приходится иметь дело. Именно поэтому президентом было принято решение использовать для этой работы именно военных медиков».

Собеседник ФАН отметил, что настало то самое время, когда наконец пригодится опыт борьбы с эпидемией, приобретенный нашими медбатальонами в Италии и ряде других стран, куда РФ отправляла свою помощь.

«Несмотря на то, что наша миссия на Аппенинском полуострове продолжается, многие из тех, кто принимал в ней участие, уже вернулись домой,— сказал сенатор.— Это стало возможным благодаря постоянной ротации, которую проводит Минобороны среди своих сотрудников. Таким образом, обеспечивается обучение в реальных полевых условиях большого количества специалистов, а те из них, что уже вернулись в РФ, смогут использовать полученные навыки у нас в стране».

Напомним, по состоянию на 18 апреля, всего в мире выявлен 2 218 131 случай заболевания COVID-19. При этом 568 057 человек вылечились, а 154 014 — погибли. Число заболевших в России — 36 793 (3057 выздоровели, 313 умерли).