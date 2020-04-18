Политолог предупредил, что россияне не простят КПРФ провокации во время эпидемии

Москва, 18 апреля. КПРФ давно стала партнером так называемой внесистемной оппозиции: они выступали одним фронтом на выборах в МГД, поддерживали «умное голосование» Навального, и теперь на фоне эпидемии коронавируса нет ничего удивительного в том, что коммунисты и, в частности, депутат Валерий Рашкин с удовольствием тиражируют провокационный контент, считает директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов.

По словам специалиста, последние исследования, подготовленные в его Институте, говорят о том, что вся политическая активность КПРФ во время борьбы с коронавирусом в России сводится к одним провокациям: «Выдвигает какие-то демагогические требования про необходимость разогнать всех буржуев, мол, якобы тогда все выздоровеют».

«Они с каким-то упрямством религиозной секты повторяют одни и те же мантры, обвиняя в пандемии, охватившей весь мир, власти, что само по себе выглядит, мягко говоря, мракобесно и глупо», — подчеркнул Мартынов в комментарии Nation News.

По мнению политолога, коммунистам следовало было бы быть осмотрительнее, потому что после того, как эпидемия закончится, люди обязательно проанализируют, как та или иная политическая сила проявила себя в такое сложное время.

В качестве примера Мартынов привел «Единую Россию», которая сейчас большую часть своего бюджетного финансирования как парламентской партии передала в Фонд помощи врачам для организации волонтеров по всей стране.

«Многие партии в этом соучаствуют, а коммунисты — нет! Более того, они даже возмутились по поводу того, что нужно кому-то отдать «положенные им деньги». Я считаю, что зюгановцы себя полностью дискредитировали и имеют очень сомнительные электоральные перспективы в будущем», — подчеркнул он.

По прогнозу политолога, в 2021 году КПРФ, по всей видимости, преодолеет пятипроцентный барьер, но абсолютно точно те перспективы, которые они пытаются «рисовать для своих спонсоров», не соответствуют реальному положению дел.