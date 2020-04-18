Вирусолог Макаров рассказал, как обезопасить от коронавируса одежду и продукты

Москва, 18 апреля. Многие россияне обеспокоены эффективностью профилактических мер заражения коронавирусом. Вирусолог Владимир Макаров рассказал, каких действий достаточно при возвращении домой с улицы.

По его словам, вероятность «принести» инфекцию на себе в жилье крайне низкая.

«Не надо стирать верхнюю одежду, если вы были на улице, там вирус тоже мало времени живет. Просто отвесьте ее на всякий случай подальше», — заявил Макаров.

Он подчеркнул, что большая часть заражений происходит респираторным способом, поэтому кипятить верхнюю одежду не стоит.

Чтобы обезопасить продукты, купленные в магазине, достаточно помыть их под горячей водой. Применение хлорки в данном случае излишне.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Андреев сообщил, что сыпь и сосудистая сетка на коже могут являться признаками заражения коронавирусной инфекцией. Однако это не говорит о диагнозе со 100-процентной вероятностью, передает Федеральное агентство новостей.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря после появления первых заболевших в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, при это эпицентр заражения переместился в Европу и США.