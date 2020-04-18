Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом

Москва, 18 апреля. Депутат Московской областной думы Иван Жуков скончался в реанимации. Ему было 63 года. При госпитализации у парламентария был диагностирован коронавирус. Трагическая новость была опубликована сегодня на сайте Мособлдумы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил свои соболезнования родным, близким и коллегам Жукова и предложил посмертно наградить его орденом «За доблесть и мужество», отмечает «Интерфакс».

Сообщение о смерти Жукова прокомментировал в соцсетях и глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

«Чертов коронавирус вырвал тебя из нас. Все эти дни мы говорили друг другу: Жуков выздоровеет. Конечно, справится, одолеет. Да, в реанимации, но выкарабкается же», — написал он в своем аккаунте во «ВКонтакте».

Как уточняет «Ридус», Жуков был депутатом Мособлдумы с 1997 года, был членом «Единой России», занимал пост замглавы фракции ЕР и входил в комитет по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики.