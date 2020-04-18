Китайская Ухань, где началась пандемия COVID-19, признана зоной низкого риска

Пекин, 18 апреля. Власти КНР объявили город Ухань, где началась пандемия коронавируса, зоной низкого риска. Об этом сообщил штаб провинции Хубэй по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в Хубэе больше нет населенных пунктов с высоким и средним уровнями риска.

«На всей территории города Ухань уровень риска низкий, в провинции нет городов и уездов со средним или высоким уровнем риска», — передает штаб.

По состоянию на субботу, 18 апреля, в регионе 76 городов и уездов имеют низкий уровень риска. Все 13 районов Ухани также признаны территориями с низким риском.

Эпидемиологическая классификация районов и населенных пунктов была введена властями Хубэя ранее. В соответствии с ней, зонами низкого риска считаются те, в которых не были выявлены случаи заражения на протяжении 14 дней.

Средний уровень риска присваивают тем территориям, где в течение двух недель было выявлено не более 50 заболевших, либо не фиксировалось групповых и массовых заражений. В иных случаях уезды и города признаются зонами с высокой степенью заражения.

Ухань был закрыт из-за вспышки коронавируса 76 дней, транспортное сообщение с городом было полностью заморожено. Покидать его запрещалось без специального пропуска. Карантин был полностью снят 8 апреля.