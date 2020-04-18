Тульские росгвардейцы и участница шоу «Голос. Дети» Фисенко онлайн исполнили песню Лещенко

Москва, 18 апреля. Росгвардейцы из Тулы и участница проекта «Голос. Дети» Софья Фисенко исполнили песню российского певца Льва Лещенко в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба ЦО Росгвардии.
Военнослужащие оркестра управления Росгвардии по Тульской области и участница первого сезона телешоу «Голос. Дети» и детского Евровидения Софья Фисенко приняли участие в специальном проекте Росгвардии «#ПокаВыДома» и исполнили композицию «Мы — единое целое».
Начальник военного оркестра управления Росгвардии по Тульской области капитан Владимир Коновалов призвал объединиться на фоне распространения коронавирусной инфекции.
«В условиях пандемии мы все должны объединиться, чтобы вместе преодолеть трудности, связанные с самоизоляцией, особенно в эмоциональном плане. Оставаясь дома, мы вносим вклад в борьбу с распространением этой заразы», — подчеркнул он.