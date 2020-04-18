Тульские росгвардейцы и участница шоу «Голос. Дети» Фисенко онлайн исполнили песню Лещенко

Москва, 18 апреля. Росгвардейцы из Тулы и участница проекта «Голос. Дети» Софья Фисенко исполнили песню российского певца Льва Лещенко в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба ЦО Росгвардии.

Военнослужащие оркестра управления Росгвардии по Тульской области и участница первого сезона телешоу «Голос. Дети» и детского Евровидения Софья Фисенко приняли участие в специальном проекте Росгвардии «#ПокаВыДома» и исполнили композицию «Мы — единое целое».

Начальник военного оркестра управления Росгвардии по Тульской области капитан Владимир Коновалов призвал объединиться на фоне распространения коронавирусной инфекции.