Прилучный впервые показал себя после скандала с Муцениеце

Москва, 18 апреля. Популярный российский актер театра и кино Павел Прилучный впервые после скандала опубликовал свои фотографии.
Артист в сторис в Instagram показал поклонникам, как он коротает время на самоизоляции. На опубликованном в соцсети снимке 32-летний актер позирует с собакой породы стаффордширский терьер.
Судя по всему, кадр сделан утром, и звезда сериала «Мажор» выглядит немного сонным.
В конце февраля звездная пара объявила о разводе. Однако скандальная история взаимоотношений в семье актеров Агаты Муцениеце и Павла Прилучного разгорелась недавно.
Жена популярного актера утверждает, что оставшийся без работы Прилучный ушел в запой и якобы не просыхал около десяти дней. Также, как заявила спутница звезды, он поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома.
Многие поклонники и коллеги по цеху были шокированы таким признанием. Ряд артистов, в частности педагог и мастер Прилучного в ГИТИСе Сергей Голомазов, не поверил в историю. При этом художественный руководитель курса не исключил, что у его ученика был нервный срыв.
Что же касается Муцениеце, то ее однокурсники говорят о проблемах звезды с алкоголем. По словам сокурсницы, в студенческие годы артистка поражала друзей, что пила как лошадь и не пьянела.