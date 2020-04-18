Голосование «Новой газеты» на премию фонда Немцова вызвало негодование оппозиции

Голосование за номинантов премии Фонда Бориса Немцова, запущенное «Новой газетой», вызвало негодование даже оппозиционных СМИ и либеральных движений. Реальные достижения соискателей премии не важны, упор делается лишь на заметных деятелей в российской оппозиции.

Учрежденная фондом премия в размере 10 тысяч евро выплачивается тому, кто проявил решимость «в борьбе за демократические ценности».

«Премия вручается ежегодно физическому лицу за исключительную решимость в борьбе за демократические ценности, свободу слова и права человек, особенно в целях развития взаимоотношений России и Европейского союза. В частности, Премия может быть вручена общественным и политическим деятелям, журналистам, деятелям культуры, правозащитникам, представителям экспертного сообщества», — указывается в регламенте премии фонда.

Премия фонда Немцова — медийный фарс

Выбор в пользу пяти соискателей премии, которые проходят в финал, производят читатели и посетители сайта «Новой газеты». В 2020 году издание представило список из 36 кандидатов. В указанном списке, помимо малоизвестных общественных деятелей, находятся фамилии, хорошо знакомые всем, кто интересуется политикой.

Опубликованный «Новой газетой» шорт-лист соискателей премии вызвал негодование либеральных СМИ и оппозиционных объединений, таких как «Бессрочный протест». Активисты незарегистрированного движения выступили с критикой к изданию и руководству «Фонда Бориса Немцова за справедливость». Претензии связаны с технологией формирования номинантов на премию. По их мнению, в списке на голосование нет справедливости, поскольку в него не включены деятели, которые своими решительными действиями заслужили бороться за победу.

Помимо активистов своего движения, «Бессрочный протест» выделил Ольгу Мисик, ставшую известной в ходе московских акций оппозиции летом 2019 года, пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» Никиту Зайцева и фигурантов так называемого «московского дела». Недовольство активистов либерального движения поддержало издание «МБХ медиа» Михаила Ходорковского, опубликовав статью с комментариями оппозиционеров.

Руководство фонда Немцова обвинили в отсутствии «большой открытости». Номинантами в голосовании стали те, кто находится на слуху в СМИ, а не те, кто был действительно этого достоин благодаря решительным поступкам. Премия фонда Немцова представляет собой медийный фарс с целью показать общественности очередных «жертв режима» и поддержать их образ борцов за справедливость. Реальные заслуги уходят на второй план, уступая место узнаваемости и уровню медийной раскрутки кандидата на премию.

Неудивительно, что фонд действует по отработанному сценарию, давая возможность продвигать на премию лишь тех, кто выгоден оппозиционному движению в связи с популярностью в оппозиционных СМИ и либеральных кругах. Выдвигать номинантов на премию может лишь ограниченный круг деятелей и организаций, что и вызывает негодование таких движений, как «Бессрочный протест». «МБХ медиа» также поддержало это недовольство. Объясняется это попаданием в список лишь одного кандидата от структуры Ходорковского — Анастасии Бураковой — председателя «Открытой России» (организация признана в России нежелательной), которая, судя по текущим результатам, бороться за выход в финал не сможет.

Нарушение закона — первое условие на получение премии фонда Немцова

Премия фонда Немцова уже неоднократно становилась объектом общественного негатива, ведь в списки «избранных» попадают лишь люди с отчетливой оппозиционной позицией, которые нарушают закон и намеренно выставляют себя «жертвой режима». В 2019 году в число финалистов попали такие деятели, как Михаил Светов и Юрий Дмитриев, ставшие фигурантами уголовных дел о педофилии. В пятерку финалистов вошли также блогер Алексей Навальный, который неоднократно нарушал статьи административного и уголовного законодательства, а также Оюб Титиев — глава чеченского отделения «Мемориала» (организация признана иноагентом в РФ), уличенный в хранении наркотиков.

Лауреатом премии в 2019 году в итоге стала Анастасия Шевченко — координатор «Открытой России» Ходорковского. На нее первую в России было заведено уголовное дело о связях с организацией, признанной нежелательной в РФ. Учитывая, что в составе жюри, принимающем решение о лауреате премии, присутствует Михаил Ходорковский, победа Шевченко не выглядит случайностью. Все финалисты премии Немцова — преступники, которым рукоплескали европейские и российские оппозиционные деятели в Бонне, что не могло не вызвать общественного негатива.

В 2020 году ситуация повторяется, сменяются лишь лица и фамилии, которые будут представлены европейской общественности как «борцы за свободу и справедливость». Примечательно, что преступные деяния, совершенные в России соискателями премии, руководством фонда предусмотрительно замалчиваются, а сведения о них искажаются в угоду создания определенного образа — противника законной власти.