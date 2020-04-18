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Голосование «Новой газеты» на премию фонда Немцова вызвало негодование оппозиции

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Голосование «Новой газеты» на премию фонда Немцова вызвало негодование оппозиции

Голосование за номинантов премии Фонда Бориса Немцова, запущенное «Новой газетой», вызвало негодование даже оппозиционных СМИ и либеральных движений. Реальные достижения соискателей премии не важны, упор делается лишь на заметных деятелей в российской оппозиции.

Учрежденная фондом премия в размере 10 тысяч евро выплачивается тому, кто проявил решимость «в борьбе за демократические ценности».

«Премия вручается ежегодно физическому лицу за исключительную решимость в борьбе за демократические ценности, свободу слова и права человек, особенно в целях развития взаимоотношений России и Европейского союза. В частности, Премия может быть вручена общественным и политическим деятелям, журналистам, деятелям культуры, правозащитникам, представителям экспертного сообщества», указывается в регламенте премии фонда.

Премия фонда Немцова — медийный фарс

Выбор в пользу пяти соискателей премии, которые проходят в финал, производят читатели и посетители сайта «Новой газеты». В 2020 году издание представило список из 36 кандидатов. В указанном списке, помимо малоизвестных общественных деятелей, находятся фамилии, хорошо знакомые всем, кто интересуется политикой.

Опубликованный «Новой газетой» шорт-лист соискателей премии вызвал негодование либеральных СМИ и оппозиционных объединений, таких как «Бессрочный протест». Активисты незарегистрированного движения выступили с критикой к изданию и руководству «Фонда Бориса Немцова за справедливость». Претензии связаны с технологией формирования номинантов на премию. По их мнению, в списке на голосование нет справедливости, поскольку в него не включены деятели, которые своими решительными действиями заслужили бороться за победу.

Голосование «Новой газеты» на премию фонда Немцова вызвало негодование оппозиции

Помимо активистов своего движения, «Бессрочный протест» выделил Ольгу Мисик, ставшую известной в ходе московских акций оппозиции летом 2019 года, пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» Никиту Зайцева и фигурантов так называемого «московского дела». Недовольство активистов либерального движения поддержало издание «МБХ медиа» Михаила Ходорковского, опубликовав статью с комментариями оппозиционеров.

Руководство фонда Немцова обвинили в отсутствии «большой открытости». Номинантами в голосовании стали те, кто находится на слуху в СМИ, а не те, кто был действительно этого достоин благодаря решительным поступкам. Премия фонда Немцова представляет собой медийный фарс с целью показать общественности очередных «жертв режима» и поддержать их образ борцов за справедливость. Реальные заслуги уходят на второй план, уступая место узнаваемости и уровню медийной раскрутки кандидата на премию.

Неудивительно, что фонд действует по отработанному сценарию, давая возможность продвигать на премию лишь тех, кто выгоден оппозиционному движению в связи с популярностью в оппозиционных СМИ и либеральных кругах. Выдвигать номинантов на премию может лишь ограниченный круг деятелей и организаций, что и вызывает негодование таких движений, как «Бессрочный протест». «МБХ медиа» также поддержало это недовольство. Объясняется это попаданием в список лишь одного кандидата от структуры Ходорковского — Анастасии Бураковой — председателя «Открытой России» (организация признана в России нежелательной), которая, судя по текущим результатам, бороться за выход в финал не сможет.

Нарушение закона — первое условие на получение премии фонда Немцова

Премия фонда Немцова уже неоднократно становилась объектом общественного негатива, ведь в списки «избранных» попадают лишь люди с отчетливой оппозиционной позицией, которые нарушают закон и намеренно выставляют себя «жертвой режима». В 2019 году в число финалистов попали такие деятели, как Михаил Светов и Юрий Дмитриев, ставшие фигурантами уголовных дел о педофилии. В пятерку финалистов вошли также блогер Алексей Навальный, который неоднократно нарушал статьи административного и уголовного законодательства, а также Оюб Титиев — глава чеченского отделения «Мемориала» (организация признана иноагентом в РФ), уличенный в хранении наркотиков.

Голосование «Новой газеты» на премию фонда Немцова вызвало негодование оппозиции

Лауреатом премии в 2019 году в итоге стала Анастасия Шевченко — координатор «Открытой России» Ходорковского. На нее первую в России было заведено уголовное дело о связях с организацией, признанной нежелательной в РФ. Учитывая, что в составе жюри, принимающем решение о лауреате премии, присутствует Михаил Ходорковский, победа Шевченко не выглядит случайностью. Все финалисты премии Немцова — преступники, которым рукоплескали европейские и российские оппозиционные деятели в Бонне, что не могло не вызвать общественного негатива.

В 2020 году ситуация повторяется, сменяются лишь лица и фамилии, которые будут представлены европейской общественности как «борцы за свободу и справедливость». Примечательно, что преступные деяния, совершенные в России соискателями премии, руководством фонда предусмотрительно замалчиваются, а сведения о них искажаются в угоду создания определенного образа — противника законной власти.

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