Малышева в прямом эфире перепутала Лободу с мужчиной

Москва, 18 апреля. Известный доктор и телеведущая программы «Жить Здорово» Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram перепутала украинскую певицу Светлану Лободу с мужчиной.

Фото артистки было использовано как юзерпик в аккаунте пользователя @anfisaqwery, который досаждал Малышевой своими комментариями в нецензурной форме.

«Кто знает эту девушку, а может это мужчина — я не знаю, кто это такой», — призналась Малышева.

Теледоктор пристыдила юзера за мат и отправила в вечный бан.

«У нее закрытый аккаунт. Этот человек ругается матом! Я не знаю, есть ли у нее родные или нет, но запомните, пожалуйста! Надо ее заблокировать, чтобы больше она нам не мешала. Стыдитесь, Анфиса!» — с этими словами ведущая заблокировала anfisaqwery.

К слову, сейчас Малышева часто выходит на связь со своими подписчиками на фоне эпидемии коронавируса. Она объясняет, как защитить себя при походе в магазин. Правда, эфиры не всегда проходят гладко. И дело не всегда в брани пользователей. Масла в огонь подливает и сама Малышева. К примеру, недавно она назвала COVID-19 «чудом чудесным».

«Дети не умирают, не болеют, не попадают в реанимацию до 20 лет. Там находятся люди 70-80-90 лет — спросите у любого врача, это именно так», — сказала теледоктор.

Это вызвало неоднозначную реакцию слушателей. Ведь речь идет о человеческих жертвах. Тогда ведущая поспешила объяснить, что считает «безусловным чудом» то, что среди заболевших коронавирусом людей до 18-20 лет почти нет тех, кто был помещен в реанимацию.