Фадеев намерен забрать у Глюкозы псевдоним и отдать ее другой певице

Москва, 18 апреля. Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев планирует отобрать творческий псевдоним «Глюкоза» у певицы Натальи Ионовой. Наставник намерен перезапустить поп-проект с участием новой исполнительницы.

Сейчас Ионова, несмотря на крайне низкую творческую деятельность, продолжает использовать старый псевдоним, однако ее бывший продюсер изъявил отдать имя другому артисту.

«Мы собираемся делать новую Глюкозу. Будем делать абсолютно новый проект. То есть будет другой человек, а бренд останется прежним», — отметил Фадеев.

Он также добавил, что у Ионовой будет возможность продолжить музыкальную карьеру, но под настоящим именем, сообщает РИА SM-news.

Сама же Глюкоза пока никак не комментирует заявления Фадеева. Более того, артистка переименовывать свои страницы в социальных сетях.

Ранее в Сети появилась информация о закрытии совместной студии Фадеева и Глюкозы. Проект занимался производством анимационных клипов исполнительницы, а также известен провалившимся в прокате мультфильмом «Савва. Сердце воина». Однако представитель продюсера Серафим Дубанов опровергает сообщения СМИ о прекращении деятельности «Студии А», заявляя, что у него нет информации о банкротстве компании, передает РИАМО.