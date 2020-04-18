Доктор Комаровский объяснил, как правильно стирать медицинские маски

Москва, 18 апреля. Известный детский врач, телеведущий, автор книг о здоровье Евгений Комаровский объяснил, что медицинские маски можно стирать вручную в мыльной воде.

В своем видеоблоге доктор рассказал, как правильно стирать маски. Онотметил, что индивидуальные средства защиты вовсе не обязательно дезинфицировать спиртом, отправлять в микроволновку или кипятить. По словам Комаровского, маску достаточно постирать мыльной водой. Он заметил, что немногие захотят в этом случае воспользоваться стиральной машинкой, поэтому маску лучше намочить и оставить в тазике на некоторое время.

Телеведущий добавил, что можно воспользоваться моющим средством для посуды, стиральным порошком или белизной.

Ранее Комаровский назвал сроки завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-2019 и призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. Кроме того, он рассказал об эффективных мерах профилактики заболевания.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. РФ принимает все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. Россиянам рекомендуют придерживаться расстояния не меньше полутора метров в общественных местах. За минувшие сутки в РФ выявлено 4785 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных в стране составило почти 36,8 тысячи.