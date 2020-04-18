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Ходорковский запугивает россиян «катастрофическими последствиями» коронавируса

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Ходорковский запугивает россиян «катастрофическими последствиями» коронавируса

Москва, 18 апреля. Беглый олигарх Михаил Ходорковский продолжает использовать ситуацию с коронавирусом для запугивания россиян «ужасными экономическими последствиями» и якобы бездействием властей. Однако слова предпринимателя ставят под сомнение многие граждане России.

Бизнесмен через свою страницу в Twitter пытается убедить россиян, что уровень возмущения в обществе растет, а руководство страны якобы всяческим образом старается уйти от ответственности. Ходорковский подает свой тезис так, словно число безработных в России достигло беспрецедентных масштабов.

Ходорковский запугивает россиян «катастрофическими последствиями» коронавируса

Однако пыл беглого олигарха быстро остудили пользователи соцсети. Многие пользователи Рунета поставили под сомнение высказывание бизнесмена, некоторые даже посоветовали «болеющему за Россию» предпринимателю обратить за помощью к психиатру.

Ходорковский запугивает россиян «катастрофическими последствиями» коронавируса

Примечательно, что в разгар мирового кризиса живущий за рубежом Ходорковский не может отойти от своего курса — дискредитации России. Так называемые оппозиционеры не спешат делиться с соотечественниками данными о том, как обстоят дела на излюбленном ими Западе.

Ведь представители власти ряда западных стран публично рассказали о своих проблемах из-за коронавируса. В частности, в Испании насчитывается 3,5 млн безработных, во Франции — 3,6 млн, в Соединенных Штатах за последний месяц работу потеряли 22 млн американцев.

В России же, по словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, по состоянию на январь 2020 года общее число безработных составило порядка 3,5 млн человек, а к настоящему времени около 4 млн. Минтруд России ранее сообщил, что на сегодняшний день зарегистрировано 735 тысяч человек, у которых нет трудовой деятельности.

«Если провести сравнительный анализ с европейскими государствами, которые так часто либералы приводят в качестве примера образцовой социально-экономической модели, то можно заметить, что ситуация в России, мягко говоря, далека от критической», — пишет Nation News.

Очевидно, что слова Ходорковского и его приспешников основаны не на официальной статистике, а на собственных домыслах и желании обострить ситуацию в России. Не исключено, что даже сейчас, во время пандемии коронавируса, главной задачей либералов является усиление панических настроений и недовольства в стране в связи с действиями руководства РФ, направленными на сохранение стабильности в условиях эпидемии.

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Источник: Nation News
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