Ходорковский запугивает россиян «катастрофическими последствиями» коронавируса

Москва, 18 апреля. Беглый олигарх Михаил Ходорковский продолжает использовать ситуацию с коронавирусом для запугивания россиян «ужасными экономическими последствиями» и якобы бездействием властей. Однако слова предпринимателя ставят под сомнение многие граждане России.

Бизнесмен через свою страницу в Twitter пытается убедить россиян, что уровень возмущения в обществе растет, а руководство страны якобы всяческим образом старается уйти от ответственности. Ходорковский подает свой тезис так, словно число безработных в России достигло беспрецедентных масштабов.

Однако пыл беглого олигарха быстро остудили пользователи соцсети. Многие пользователи Рунета поставили под сомнение высказывание бизнесмена, некоторые даже посоветовали «болеющему за Россию» предпринимателю обратить за помощью к психиатру.

Примечательно, что в разгар мирового кризиса живущий за рубежом Ходорковский не может отойти от своего курса — дискредитации России. Так называемые оппозиционеры не спешат делиться с соотечественниками данными о том, как обстоят дела на излюбленном ими Западе.

Ведь представители власти ряда западных стран публично рассказали о своих проблемах из-за коронавируса. В частности, в Испании насчитывается 3,5 млн безработных, во Франции — 3,6 млн, в Соединенных Штатах за последний месяц работу потеряли 22 млн американцев.

В России же, по словам заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Александра Шершукова, по состоянию на январь 2020 года общее число безработных составило порядка 3,5 млн человек, а к настоящему времени около 4 млн. Минтруд России ранее сообщил, что на сегодняшний день зарегистрировано 735 тысяч человек, у которых нет трудовой деятельности.

«Если провести сравнительный анализ с европейскими государствами, которые так часто либералы приводят в качестве примера образцовой социально-экономической модели, то можно заметить, что ситуация в России, мягко говоря, далека от критической», — пишет Nation News.

Очевидно, что слова Ходорковского и его приспешников основаны не на официальной статистике, а на собственных домыслах и желании обострить ситуацию в России. Не исключено, что даже сейчас, во время пандемии коронавируса, главной задачей либералов является усиление панических настроений и недовольства в стране в связи с действиями руководства РФ, направленными на сохранение стабильности в условиях эпидемии.