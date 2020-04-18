Бизнесмены Петербурга помогают врачам и медперсоналу на карантине. ФАН-ТВ

Бесплатные ежедневные обеды для Петербургского онкологического центра начал предоставить один из представителей предприятия общественного питания, в рамках акции #МыВместе.

ОНФ в Петербурге призвал неравнодушных представителей бизнеса помочь людям, находящимся на самоизоляции, а также всем тем, кто сейчас обеспечивает жизнь города. Одной из первых откликнулась Ирина Пудаева. Женщина открыла свое кафе только в октябре этого года, а уже в марте приостановила свою работу для гостей заведения из-за объявленных нерабочих дней. Однако готовить общепит кафе все же продолжило, только теперь на безвозмездной основе, повара трудятся для волонтеров и медиков.

«У нас малый бизнес семейный, семейное кафе, и мы решили, чем мы можем помочь в такое сложное время, наверное, все-таки людей кормить нуждающихся. И мы активно сейчас сотрудничаем с волонтерами, мы их кормим в своем кафе. На данный момент медицинские работники врачи, медсестры, оказались на карантине, мы привезли им горячие обеды на два отделения: врачам и медсестрам. И в дальнейшем мы готовы дальше сотрудничать», — рассказывает Ирина Пудаева.

В меню каждый раз планируют что-то новое. Ежедневно около 20 порций горячих обедов будут привозить для работников онкологического центра Петербурга. Уже неделю два отделения закрыты на карантин, медицинские работники не имеют возможности выходить из больницы даже в магазин. По словам директора Петербургского онкоцентра Владимира Моисеенко, такая помощь для врачей оказалась как нельзя кстати.

«На самом деле эта помощь, только часть той, что мы получаем. Я хочу поблагодарить многих петербуржцев, ОНФ, которое активное участие принял, потому что есть целый ряд проблем, который нам трудно решить самим и по финансовым причинам, и по административным причинам. Поэтому участие петербуржцев, так называемый социально ответственный бизнес и их участие в этой истории, в которой мы все оказались, чрезвычайно важно», — благодарит Владимир Моисеенко.

Стоит ли говорить, что в разгар эпидемии коронавируса, медики находится в группе риска и как никто другой нуждаются в поддержке.

По последним данным Комитета по здравоохранению в Петербурге более чем у 100 медработников был подтвержден коронавирус.