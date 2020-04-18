Киев может продлить санкции в отношении российских СМИ еще на три года

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины приступил к обсуждению нового плана, который предусматривает пролонгацию действующего в стране запрета на продукцию ряда российских СМИ и социальных сетей до мая 2023 года. Согласно основным пунктам документа, в ближайшее время официальный Киев не только не вернет местным передающим станциям права на ретрансляцию программ телевидения и радио из РФ, но и обяжет соответствующие правоохранительные органы «взять на карандаш» пользователей Интернета, имеющих «незаконные» страницы в «Одноклассниках» и во «ВКонтакте». Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Запрет на распространение контента российских средств массовой информации, к которым на Украине причисляют и социальные сети, и даже поисковые и почтовые сервисы, был введен в 2017 году по распоряжению тогдашнего президента Петра Порошенко. Практически в один день из телевизионного эфира исчезли основные федеральные каналы РФ, а сайты крупнейших российских радиостанций были заблокированы «до особого распоряжения». Окончательный срок подобных санкций истекает уже 1 мая, однако теперь на необходимости их продления настаивают как Служба безопасности Украины, так и представители кабинета министров. На днях глава СБУ Иван Баканов обратился в СНБО с призывом ужесточить упомянутые запреты.

«В отношении нашего государства продолжается «гибридная война», и мы должны эффективно противостоять информационным атакам со стороны России, — отметил он. — Продлив нынешние ограничения, мы защитим наших сограждан от манипуляций, а следовательно, сохраним суверенитет государства в целом».

В качестве подтверждения «эффективности» выбранного Киевом пути в данном контексте Баканов привел то обстоятельство, что количество украинских пользователей в российских социальных сетях, включая «ВКонтакте», уменьшилось втрое, а среднестатистический житель Украины практически перестал получать информацию Первого канала и ВГТРК.

«Мы значительно сузили целевую аудиторию российской пропаганды», — отметили силовики.

Позицию Баканова сегодня разделяют и многие местные политики и чиновники, в том числе представители самого СНБО. Так, секретарь совета Алексей Данилов дал высокую оценку действующей доктрине «информационной безопасности Украины» и выразил надежду на то, что в обозримом будущем она «получит новое дыхание». А глава украинского МВД Арсен Аваков заявил о готовности интенсифицировать работу своего ведомства по выявлению «элементов, получающих информацию по каналам страны-агрессора» (под «страной-агрессором» в данном случае подразумевается Россия. — Прим. ФАН).

«Какими методами будет осуществляться подобное «выявление», ни для кого не секрет, — сказал в комментарии ФАН юрист Виктор Барчук. — Поступивший на рассмотрение СНБО план фактически развязывает руки всем без исключения представителям силовых структур, включая полицию и национальную гвардию, в деле мониторинга того же контента в Интернете и эфире. Совершенно очевидно, что уже скоро мы столкнемся с новой волной «охоты на ведьм» и показательными судебными процессами».

В большинстве случаев в отношении потенциальных потребителей российской информации украинские правоохранители сегодня ограничиваются предупреждениями и «профилактическими беседами».

«Несколько дней назад ко мне в дом пришли «люди в штатском» и потребовали закрыть мой сайт, на котором я размещал данные по Донбассу на основе материалов телеканала «Россия-1», — говорит системный администратор киевлянин Олег. — Затем сказали, что будут внимательно следить за мной, дабы я не заходил на «запрещенные» российские сайты через другие серверы. Грозили неприятностями».

По официальным данным, за последние три года в отношении пользователей социальных сетей было возбуждено около 100 уголовных дел — «за антиукраинскую деятельность».