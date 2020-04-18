Турция пытается спасти экономику за счет туризма в период вспышки COVID-19

Анкара, 18 апреля. Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил о возможном открытии туристического сезона уже к концу мая, когда наступит перелом в пандемии коронавируса.

В то же время в распространении вируса тенденций на спад в стране не наблюдается — сегодня в Турции было зафиксировано 126 смертей от COVID-19, а также выявлено 4 353 новых зараженных. Всего на территории страны заражено 78 546 человек. Кроме того, в 30 городах Турции и по всей территории провинции Зонгулдак объявили комендантский час, о чем сообщало турецкое издание Anadolu со ссылкой на МВД.

При этом стоит отметить, что сфера туризма в наибольшей степени пострадала от кризиса, связанного с распространением пандемии в стране, — в начале апреля Турецкий статистический институт (TUIK) опубликовал сведения, согласно которым доходы Турции от туризма в прошлом году составили 34 миллиарда 520 миллионов 332 тысячи долларов. Наряду с этим прогноз о сокращении количества туристов в 2020 году на 80% кажется катастрофическим для экономики страны. Такой же анализ можно провести и относительно количества туристов: в 2019 году в Турцию приехали отдыхать 51,7 миллиона человек, в нынешнем при оптимистичных прогнозах ожидается 10 миллионов 340 тысяч гостей из-за рубежа. Пропорционально снижению количества туристов теряется и доход — пандемия отберет у страны потенциальные 28 миллиардов долларов.

Учитывая то, что пик распространения пандемии еще не пройден, еще рано делать выводы об окончании принятых правительством мер, в том числе самоизоляции граждан и профилактики. Но даже перспектива победы над коронавирусом к началу лета не дает гарантий того, что люди поедут отдыхать за границу, и в Турцию в том числе. Особенно с учетом того, что многие потеряли работу и под конец пандемии все будут озабочены скорее вопросами доходов, чем перспективой отпуска.

Проблемы испытывают и сами турецкие граждане — 18 марта президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступил с антикризисной программой, которая предполагает расход государством 15 миллиардов долларов, что составит 2% от ВВП. Турецкие бизнесмены уже пишут письма с просьбами о дополнительных стимулирующих мерах, однако власти корректно предлагают гражданам помогать себе самостоятельно и поддерживать экономику страны личными взносами, очевидно, отталкиваясь на пример самого Эрдогана, который вложил семь своих месячных окладов.