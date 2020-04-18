Правительство РФ расширило список пострадавших от коронавируса сфер

Москва, 18 апреля. Правительство России приняло решение включить торговлю одеждой, обувью и авто в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом говорится в постановлении кабмина. Соответствующий документ опубликован 18 апреля.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил добавить в перечень наиболее пострадавших отраслей компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

Напомним, китайские власти сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на удаленку, а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно.

Президент России Владимир Путин ранее предостерег, что недоработки чиновников могут привести к возникновению новых очагов коронавируса.