Скромная дочь Якубовича поразила пользователей Сети эффектной внешностью

Москва, 18 апреля. Младшая дочь телеведущего Леонида Якубовича Варвара показала подписчикам фото со своего дня рождения. Снимки она опубликовала в Instagram.

Праздник девушка отметила еще в конце марта, но снимки решила выложить только сейчас. В какой-то мере ей повезло, день рождения прошел накануне введения в Москве ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

«Мы успели отпраздновать мой день рождения за день до закрытия всего и вся. И это был один из лучших праздников в моей жизни. Спасибо всем и каждому, кто пришел и повеселился!» — написала Варвара.

По случаю исполнившегося 22-летия скромная девушка кардинально сменила образ, покрасив волосы в ярко-рыжий цвет. Помимо этого, она сделала себе татуировку в виде тигра на плече.

Подписчики по достоинству оценили снимки дочери Якубовича, одарив ее комплиментами.

«У вас был блестящий дресс-код, или совпадение?», «Выглядишь как Сатин из Мулен Руж», «Очень круто выглядишь», — восхитились пользователи в комментариях.

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