Похвастовавшаяся необычными туфлями Рудковская разгневала поклонников

Москва, 18 апреля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская показала поклонникам коллекцию необычных туфель, чем сильно разозлила интернет-пользователей.

Жена бывшего фигуриста Евгения Плющенко показала фолловерам обувь известных брендов, которые есть у нее в коллекции. Она записала видео в своем Instagram-аккаунте с туфлями, выбрав только самые необычные экземпляры, чтобы поклонники могли разглядеть их получше.

Многие поклонники восхитились коллекцией звезды, отметив ее прекрасный вкус. Однако ряд интернет-пользователей был в недоумении. По мнению злопыхателей, Рудковская может только хвастаться своими вещами и роскошною жизнью.

«Кроме как шмотья, фантазии больше ни на что не хватает», — выбесило поведение Рудковской indi1507.

«Хвастунья», — осудила звезду vika_rzamuratova_.

«Помогите лучше бедным и больным людям, чем хвастаться. Сколько больных детей на земле», — заявила a3845a.

«Яна, при всем уважении включай изредка мозги, в такое сложное время ты свои туфли показываешь. Ты хоть раз видела, чтоб Алла гардероб свой показывала? Или Кристина, Валерия…» — добавила galinaosipova393.

Некоторые фолловеры также обратили внимание, что обувь звезды в не совсем приглядном состоянии. Например, у одной пары обувь есть небольшие дефекты.