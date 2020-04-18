В Эквадоре умерших от COVID-19 оставляют на улицах, семьям выдают картонные гробы

Кито, 18 апреля. Один из крупнейших городов Эквадора Гуаякиль погрузился в самый настоящий хаос из-за пандемии коронавируса. Морги переполнены, тела умерших лежат на улицах, завернутые в мешки или ткань. Не хватает гробов — людям приходится хоронить своих близких в картонных коробках.

С нагрузкой не справляются и похоронные компании, поэтому те, кто может, отвозят тела погибших от COVID-19 в морги самостоятельно. Подбирает трупы и специальное подразделение.

«Мы забрали 771 умершего из домов и еще 631 из больниц, морги которых переполнены», — рассказал командир спецподразделения Хорхе Ватед в комментарии немецкому изданию Focus.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Эквадоре составляет 8450. 421 человек умер.