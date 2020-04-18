Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир
  /  Обновлено: 

В Эквадоре умерших от COVID-19 оставляют на улицах, семьям выдают картонные гробы

2 510
0 Оставить комментарий

В Эквадоре умерших от COVID-19 оставляют на улицах, семьям выдают картонные гробыКито, 18 апреля. Один из крупнейших городов Эквадора Гуаякиль погрузился в самый настоящий хаос из-за пандемии коронавируса. Морги переполнены, тела умерших лежат на улицах, завернутые в мешки или ткань. Не хватает гробов — людям приходится хоронить своих близких в картонных коробках.

С нагрузкой не справляются и похоронные компании, поэтому те, кто может, отвозят тела погибших от COVID-19 в морги самостоятельно. Подбирает трупы и специальное подразделение. 

«Мы забрали 771 умершего из домов и еще 631 из больниц, морги которых переполнены»,  — рассказал командир спецподразделения Хорхе Ватед в комментарии немецкому изданию Focus.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Эквадоре составляет 8450. 421 человек умер. 

В Эквадоре умерших от COVID-19 оставляют на улицах, семьям выдают картонные гробы

Новости партнеров

Новости партнеров