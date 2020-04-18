Китайские аналитики предупредили о жестком ответе в случае попытки нападения Украины на РФ

Москва, 18 апреля. Китайские аналитики предупредили, что Украину ждет жесткий ответ в случае ракетного удара по России. Об этом говорится в материале издания Sohu, ее перевод представлен «ПолитРоссией».

Эксперты подчеркнули, что отношения между Россией и Украиной переживают крайне сложный период. В материале указывается, что Киев обвиняет во всех своих неудачах Москву. Отмечается, что ранее директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман не исключил возможность нанесения удара по России ракетами «Ольха». Он заявил, что дальность этого оружия составляет 120 километров. Этого будет достаточно для того, чтобы поразить важнейшие стратегические объекты в тылу России, заявил Шиман.

В Москве прокомментировали заявления директора украинского Павлоградского химзавода, отметив, что он не является квалифицированным военным экспертом. Он использует «российскую угрозу» для того, чтобы выпрашивать деньги у правительства Украины.

«Подобные угрозы в адрес России в итоге оборачиваются проблемами для Украины», — уверены китайские аналитики.

Эксперты предупреждают, что у России одна из самых мощных армий в мире, кроме того, страна обладает ядерным оружием. Украина не сможет этому противостоять, а любые провокации со стороны Киева приведут к жесткому ответу. Китайские аналитики уверены, что политики на Украине, делающие громкие заявления, не дают себе отчет в приходящем.