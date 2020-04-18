В семье Меладзе ответили на дерзкое заявление Седаковой о браке композитора и Брежневой

Москва, 18 апреля. Певец Валерий Меладзе и его супруга Альбина Джанабаева отреагировали на слова бывшей солистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой об отношениях композитора Константина Меладзе и поп-исполнительницы Веры Брежневой.

Седакова ошарашила поклонников копрометирующим заявлением о Константине Меладзе, его бывших и нынешних подопечных в «ВИА Гре». Артистка в жесткой форме высказалась по поводу отношений продюсера и Брежневой, предположив, что из-за певицы у Меладзе пропал к интерес к его собственной герл-группе. По словам Седаковой, как только композитор начинает задумываться о своих подопечных из коллектива, Брежнева тут же начинает протестовать.

Певица считает, что брак с Брежневой разрушил один из успешных музыкальных проектов Меладзе.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева провели прямой эфир, в ходе которого ответили на ряд вопросов. Артисты признались, что даже не слышали высказывание Седоковой.

«Мы не видели, а что она сказала?» — спросили супруги.

Поклонники в деталях рассказали Меладзе и Джанабаевой повесть Седоковой. Однако, узнав об этом, чета не стала давать какие-либо комментарии по поводу дерзкого заявления 37-летней звезды.

Ранее Седокова также рассказала, что внутри коллектива «ВИА Гра» господствовала жесткая конкуренция. Каждая участница хотела доказать продюсеру, что она достойна быть его музой. К тому же между девушками была холодная война, которая, по словам Седоковой, длится до сих пор.