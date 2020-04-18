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Бредихин объяснил, почему Зеленский опасается избранных представителей от Донбасса

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Бредихин объяснил, почему Зеленский опасается избранных представителей от Донбасса

Украинские власти надеются, что народные ополчения ДНР и ЛНР уйдут на территорию России, оставив свои позиции киевской армии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин. Так собеседник ФАН отреагировал на планы президента Владимира Зеленского по возвращению независимых областей на юго-востоке страны, уже почти в течении шести лет обороняющихся от карательных экспедиций ВСУ. По замыслу украинского лидера, выборы в Донбассе должны пройти только после того, как Киев получит контроль над границей республик и РФ. 

Однако это в корне противоречит положениям Минских соглашений, согласно которым избрание руководящих органов в ДНР и ЛНР должно пройти как раз в первую очередь. Затем областям предоставляется особый статус — и только после всего вышеперечисленного киевские власти получают право на военное присутствие на данной территории. По мнению Бредихина, президент Украины специально идет на нарушение данного порядка, поскольку понимает: с демократически избранными властями Донбасса он каши не сварит.

«Народ республик выберет своими представителями нынешних руководителей, — уверен политолог. — Таким образом Зеленскому не удастся завести туда ни украинские партии, ни лояльных себе политиков, которые могли бы представлять Донецкую и Луганскую области. Он в полной мере это осознает и потому не хочет иметь такую серьезную группу влияния в сфере всей украинской государственности. Ведь с ней придется считаться. Легитимно избранные представители Донбасса будут обладать как навыком ведения военных действий против Киева, так и опытом жизни во фактически отдельном государстве, которое многие годы боролось за свою независимость».

Бредихин убежден, что избранные представители от Донбасса разрушат власть Зеленского

Эксперт считает, что политики такого серьезного калибра станут серьезным испытанием для власти Зеленского, которая и без того нестабильна. Националисты, как бы то не пытался скрыть украинский лидер, оказывают серьезное влияние на его политику — и именно этим влиянием отчасти продиктовано стремление Киева попрать Минские соглашения.

«Зеленский перенимает у «правых» самые радикальные идеи, которые не смел озвучивать даже его предшественник Петр Порошенко, — уверен Бредихин. — Он хочет, чтобы Украине вместо Донбасса со всеми его жителями досталось «пустое поле», которое затем можно будет заселить лояльным электоратом — ведь очевидно, что ныне живущее население республик настроено к Киеву крайне враждебно».

Этими надеждами, по словам собеседника ФАН, и объясняются слова украинского президента про «выведение войск» с территории Донецкой и Луганской областей — он рассчитывает, что вслед за ними уйдут и их семьи, которые, по всей видимости, должны опасаться репрессий со стороны националистов за «преступления» своих отцов и мужей. 

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