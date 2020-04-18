Бредихин объяснил, почему Зеленский опасается избранных представителей от Донбасса

Украинские власти надеются, что народные ополчения ДНР и ЛНР уйдут на территорию России, оставив свои позиции киевской армии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин. Так собеседник ФАН отреагировал на планы президента Владимира Зеленского по возвращению независимых областей на юго-востоке страны, уже почти в течении шести лет обороняющихся от карательных экспедиций ВСУ. По замыслу украинского лидера, выборы в Донбассе должны пройти только после того, как Киев получит контроль над границей республик и РФ.

Однако это в корне противоречит положениям Минских соглашений, согласно которым избрание руководящих органов в ДНР и ЛНР должно пройти как раз в первую очередь. Затем областям предоставляется особый статус — и только после всего вышеперечисленного киевские власти получают право на военное присутствие на данной территории. По мнению Бредихина, президент Украины специально идет на нарушение данного порядка, поскольку понимает: с демократически избранными властями Донбасса он каши не сварит.

«Народ республик выберет своими представителями нынешних руководителей, — уверен политолог. — Таким образом Зеленскому не удастся завести туда ни украинские партии, ни лояльных себе политиков, которые могли бы представлять Донецкую и Луганскую области. Он в полной мере это осознает и потому не хочет иметь такую серьезную группу влияния в сфере всей украинской государственности. Ведь с ней придется считаться. Легитимно избранные представители Донбасса будут обладать как навыком ведения военных действий против Киева, так и опытом жизни во фактически отдельном государстве, которое многие годы боролось за свою независимость».

Эксперт считает, что политики такого серьезного калибра станут серьезным испытанием для власти Зеленского, которая и без того нестабильна. Националисты, как бы то не пытался скрыть украинский лидер, оказывают серьезное влияние на его политику — и именно этим влиянием отчасти продиктовано стремление Киева попрать Минские соглашения.

«Зеленский перенимает у «правых» самые радикальные идеи, которые не смел озвучивать даже его предшественник Петр Порошенко, — уверен Бредихин. — Он хочет, чтобы Украине вместо Донбасса со всеми его жителями досталось «пустое поле», которое затем можно будет заселить лояльным электоратом — ведь очевидно, что ныне живущее население республик настроено к Киеву крайне враждебно».

Этими надеждами, по словам собеседника ФАН, и объясняются слова украинского президента про «выведение войск» с территории Донецкой и Луганской областей — он рассчитывает, что вслед за ними уйдут и их семьи, которые, по всей видимости, должны опасаться репрессий со стороны националистов за «преступления» своих отцов и мужей.