Премьер-министр Эстонии поздравил граждан с Пасхой на русском языке

Таллин, 18 апреля. Глава правительства Эстонии Юри Ратас поздравил православных граждан с Пасхой на русском языке. Видеообращение опубликовано на странице Кабинета министров республики.

Премьер-министр пожелал православным жителям страны безопасных выходных дней.

«От всей души желаю, чтобы эти дни наполнили ваши сердца и дома миром, теплом и радостью, а также принесли все, что нужно, для того, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы», — сказал Ратас.

Он также выразил уверенность, что во время праздников граждане будут «по-прежнему защищать себя и близких от коронавируса».

На данным момент в Эстонии зарегистрировано 1512 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровело от пневмонии нового типа пока только более 140 человек, скончались 38. С 13 марта в стране действует режим чрезвычайного положения.

Ранее пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла Владимир Легойда призвал православных отпраздновать Пасху в домашних условиях. Коронвирус он назвал серьезным испытанием для всех верующих, передает «Ридус».

Несмотря на пандемию COVID-19, верующие будут иметь возможность посмотреть церковные службы в онлайн-режиме. Транслироваться богослужения будут во многих регионах, одними из первых их посмотреть смогут жители Владивостока, сообщает «Дейта».