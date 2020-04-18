Убившего костылем бывшую супругу мужчину будут судить в Кемерово

Кемерово, 18 апреля. Следствие передало в суд материалы дела по факту убийства женщины бывшим супругом в Кемерово. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек смерть по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

По имеющимся данным, преступление произошло в январе этого года. Обвиняемый распивал алкогольные напитки вместе с бывшей женой у себя дома. В какой-то момент женщина схватила и выбросила один из костылей, с помощью которых передвигался мужчина. В результате между бывшими супругами разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина нанес удар своей жене втором костылем по голове, передает «Газета Кемерова».

Лишь утром он понял, что женщина не подает признаков жизни. Прибывавшие на место происшествия врачи констатировали смерть потерпевшей.

Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Материалы уголовного дела были переданы в суд.

Ранее сообщалось, что следователи продолжают выяснять обстоятельства убийства женщины бывшим супругом на востоке Москвы, передает РИАМО.