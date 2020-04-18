Собянин ужесточил пропускной режим в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Сбежавшие в Уфе медики принудительно вернутся под опеку коллег. Решение об этом вынес Кировский районный суд башкирской столицы. Дело в том, что медработники не выдержали 14-дневный срок обязательного медицинского наблюдения и самовольно покинули здравницу. Речь о той самой республиканской клинической больнице имени Куватова, которая стала очагом распространения коронавируса и была закрыта вместе с персоналом. Исковые заявления в отношении нарушителей поступили от главного санитарного государственного врача республики. Ответчики представили суду свои возражения, но из семи беглецов суд решил отпустить на домашнюю самоизоляцию только одного. Остальные шестеро медиков отправятся под наблюдение и обследование, как минимум, до 20 апреля.

Следком опубликовал видео задержания Сергея Новикова и обнародовал некоторые подробности коррупционного скандала. И.о. замглавы республики Хакасия был задержан накануне по подозрению в крупной взятке. По данным следствия, Новиков требовал от представителя подрядной строительной организации 12 млн рублей в обмен на покровительство. Отметим, что Новиков вдобавок является региональным министром строительства и ЖКХ. Его поймали с поличным, когда ему передавали первую часть — два миллиона. Уголовное дело возбуждено по 290 статье, это «особо крупный» размер. По версии следствия, чиновник хотел провернуть прибыльную сделку в рамках реализации национального проекта по капитальному строительству.

«Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды», — сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице. Более того, ужесточаются правила передвижения по городу в период эпидемии. Автоматический контроль пропусков вводится для поездок и на общественном транспорте, и на личном. В первом случае теперь можно использовать только цифровые электронные карты — «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет и социальные карты москвичей. Номера карт нужно не менее чем за 5 часов до поездки включить в цифровой пропуск, иначе карта не сработает. То же самое с личным автомобилем — в пропуске должны значиться данные о ТС, иначе владельцу быстро придет «письмо счастья», штрафовать нарушителей на личных авто будут с помощью камер автоматической фиксации. Сергей Собянин напоминает, что порядок сейчас необходим для сдерживания эпидемии.

Иностранцы могут оставаться в России до 15 июня

Президент России на фоне эпидемии заморозил пребывание иностранцев нашей стране. До 15 июня не будут учитываться сроки, на которые иноземные граждане получили разрешение. Указ, как сообщает пресс-служба Кремля, уже подписан.

«Приостановить на период с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, в случае если такие сроки истекают в указанный период», — говорится в сообщении.

Таким образом нахождение на территории России сверх дозволенного изначально не сделает никого из приезжих граждан нелегалами. Тем более что границы нашей страны, как и большинства других государств во всем мире, закрыты.