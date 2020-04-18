Воробьев сообщил о снижении роста случаев заражения коронавирусом в Подмосковье

Москва, 18 апреля. Рост выявленных случаев заражения коронавирусом снижается в Московской области, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на то, что рост выявленных случаев уменьшается при том, что число проводимых тестов увеличивается.

«На сегодняшний день по отношению к вчерашнему прирост составил 12%, вчера мы выросли на 15%, к позавчерашнему дню было 18%», — сообщил Воробьев в эфире телеканала «360».

На прошлой неделе подмосковные власти приняли решение ввести пропускной режим в регионе с понедельника. По словам Воробьева, система будет максимальной удобной для граждан.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 18 апреля, в России зарегистрировано 36793 случаев заражения коронавирусом. За весь период эпидемии в стране выздоровели 3057 человек, 313 пациентов скончались.