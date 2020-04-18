Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Иерусалим, 18 апреля. Благодатный огонь сошел в Кувуклии храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Торжественная церемония впервые прошла при закрытых дверях, не было ни паломников, ни верующих. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал Благодатный огонь служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города, где раздадут его дипломатам стран.

За Благодатным огнем на Святую Землю в этом году были отправлены несколько руководителей и сотрудников Фонда Андрея Первозванного. Делегация будет ждать на борту самолета, когда лампады с Благодатным огнем доставят сотрудники российского посольства из Иерусалима в аэропорт Бен Гурион.

Православные церкви восточного обряда в ночь на 19 апреля отмечают главный христианский праздник — Пасху. В православии неотъемлемой частью пасхальных богослужений является крестный ход, также есть традиция накануне Пасхи встречать Благодатный огонь. Этот обряд на православную Пасху проводится в Иерусалиме в храме Гроба Господня.

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