Киев, 18 апреля. Украинским властям следует обратиться к России за помощью в тушении пожаров в Чернобыльской зоне, считает киевский миллионер Александр Меламуд, один из совладельцев ТРЦ Dream Town.

Он заметил, что пожары в Чернобыле возобновились и привели к катастрофическому загрязнению воздуха в Киеве. В своем блоге Меламуд рассказал, что в дневное время уровень загрязнения был 50, а ближе к вечеру он составил 153. По его словам, в некоторых районах украинской столицы отметка достигает 400.

Миллионер признался, что фактически задыхается и представить себе не может, как тяжело людям в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.

«Власть импотентов сменила власть кровопийцев. Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию. У них отличная пожарная авиация», — посоветовал Меламуд.

В Чернобыльской зоне отчуждения в течение 11 дней горели леса. Спасатели смогли потушить пожары отчасти благодаря дождю, который начался в ночь на 14 апреля. Огонь распространился на территории четырех лесничеств в округе Чернобыльской АЭС и достиг Рыжего леса в непосредственной близости от станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти контролируют ситуацию в Чернобыле, и призвал граждан не поддаваться панике.

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что с учетом тотального разложения вертикали и дисциплины во всех сферах государственного управления на Украине организовать ликвидацию пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС будет сложно.