Будущие следователи помогают пенсионерам во время режима самоизоляции. ФАН-ТВ

Волонтеры-студенты Санкт-Петербургской и Московской академий Следственного комитета России помогают пенсионерам во время режима самоизоляции. Они ходят в магазин, закупают и доставляют домой пожилым людям продукты и лекарства.

Так студенты уже навестили 93-летнюю блокадницу в Санкт-Петербурге и ветерана следствия в Москве.

«Спасибо большое вам, ребята! Просто не знаю, как благодарить, чтоб я без вас делала! Счастья, здоровья вам и вашим родителям особенно», — ответила Людмила Абрамян.

Сами студенты соблюдают все меры предосторожности в условиях эпидемии коронавируса: ходят в медицинских респираторах, перчатках, обрабатывают руки антисептиком. В начале и в конце дня измеряют температуру тела.