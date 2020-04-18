В Кремле рассказали о планах Путина на Пасху

Москва, 18 апреля. Президент РФ Владимир Путин не поедет в храм Христа Спасителя на пасхальную службу на фоне эпидемии коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент останется дома, поставит свечку в часовне», — рассказал он в интервью агентству «Интерфакс».

Напомним, 12 апреля РПЦ приняла решение проводить богослужения Страстной недели в Москве без прихожан во избежание возможных случаев заражения COVID-19. Всех верующих призвали молиться дома и не нарушать режим самоизоляции.

Без паломников в этом году пройдет и церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя пройдет 18 апреля.

Сам праздник Пасхи (Светлое Христово Воскресение) православные церкви восточного обряда будут отмечать в ночь на 19 апреля.