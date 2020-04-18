ЛНР итоги 12–18 апреля: борьба с коронавирусом, возвращение Луганску имени Ворошиловград

Луганск, 18 апреля. Между Луганском и Киевом прошел первый в этом году обмен пленными. Число заразившихся COVID-19 достигло 21 человека. МГБ выявило нарколабораторию. Дайджест новостей Луганской Народной Республики — в материале Федерального агентства новостей.

Первый обмен пленными в 2020 году

Первый в этом году обмен пленными между Луганском и Киевом прошел в четверг, 16 апреля, в районе подконтрольного Украине города Счастье. Луганск передал 11 человек, власти Украины вернули четырех из семи сторонников ЛНР. Три человека отказались возвращаться на территорию республики во время процедуры обмена пленными. Власти ЛНР заявили, что снимают с себя ответственность за дальнейшую судьбу данных лиц.

Число заразившихся COVID-19 в ЛНР достигло 21

Количество заразившихся коронавирусной инфекцией на текущей неделе в ЛНР достигло 21 человека. Новые случаи заражения зарегистрированы в Луганске, Брянке и Первомайске. Более пяти тысяч человек находятся под наблюдением, в инфекционных стационарах наблюдаются около 100 человек.

Третий город в ЛНР закрыли из-за угрозы коронавируса

Власти Луганской Народной Республики после городов Антрацит и Красный Луч ввели жесткие ограничения, в том числе на въезд и выезд, в Первомайске из-за угрозы распространения коронавируса. В городе были зарегистрированы четыре случая заражения, уточняется, что один из заболевших имел достаточно широкий круг контактов. Чрезвычайная комиссия на время локализации очагов заболевания закрыла кладбища, рынки и запретила передвижение на личном транспорте.

МГБ выявлена нарколаборатория в Луганске

Сотрудники Министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявили и пресекли деятельность нарколаборатории по производству марихуаны. Житель Луганска, подозреваемый в организации ее работы, задержан.

«Проводятся следственные действия. Устанавливается причастность подозреваемого к совершению иных преступлений», — сообщила руководитель Центра по связям с общественностью МГБ ЛНР Евгения Любенко.

Луганск на время станет Ворошиловградом

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник разрешил при проведении мероприятий, связанных с памятными датами Великой Отечественной войны, использовать наименование «город Ворошиловград». Город носил имя маршала Советского Союза Климента Ворошилова с 1935 по 1958 год и с 1970 по 1990 год. Ближайший день, когда это решение вступит в силу, — 9 мая.

Две тысячи куличей от российских писателей доставят в прифронтовые приходы

Представители Общественной палаты и Союза писателей Луганской Народной Республики в рамках акции «Пасхальные встречи» доставят в прифронтовые православные приходы две тысячи куличей.

Общественники передадут куличи также организациям инвалидов и воспитанникам Луганского и Алчевского казачьих кадетских корпусов.