Подольская разгневала подписчиков откровенным фото в бикини накануне Пасхи

Москва, 18 апреля. Российская певица Наталья Подольская удивила подписчиков неоднозначным поведением накануне Пасхи. Супруга Владимира Преснякова показала в Instagram процесс подготовки к христианскому празднику, а затем опубликовала откровенное фото.

В stories артистка продемонстрировала своим фанатам, что тоже соблюдает православные традиции. На снимках она показала, как сварила и покрасила яйца.

После этого Подольская решила вернуться к светским делам, перелистав архивные снимки. Одним из найденных фото она поделилась с подписчиками, передают «Дни.ру».

В кадре звезда изображена на пляжном отдыхе. Подольская лежит на шезлонге в бикини небесно-голубого цвета.

Снимок разгневал многих подписчиков звезды. Поклонники посчитали недопустимыми подобные фото накануне святого праздника.

«Просто нет слов если честно», «В stories красили яйца с надписью ХВ, а здесь валяетесь, раскинув ноги», «Думаю фото не в тему», — с раздражением написали пользователи соцсети в комментариях.

В итоге реакция фанатов заставила певицу удалить фото.

Ранее певица показала поклонникам эпатажные снимки в розовых чулках и откровенном купальнике. Тогда артистка похвасталась новым нарядом и предстоящим отпуском на Капри, передает «Культуромания».