Петровская раскритиковала Хаматову за роль в сериале «Зулейха открывает глаза»

Москва, 18 апреля. Российская журналистка и телекритик Ирина Петровская раскритиковала первые серии долгожданного сериала «Зулейха открывает глаза», который сейчас идет на телеканале «Россия 1».

По ее мнению, на данном этапе сериал выглядит примитивным и однобоким по сравнению с книгой Гузели Яхиной. Если в книге характер главной героини прописан детально, то в экранизации этого нет, отметила Петровская.

Вопросы у телекритика возникают и к актерской игре, в частности, к исполнительнице главной роли Чулпан Хаматовой.

«Нельзя сопоставлять, похожа ли Чулпан Хаматова на свою героиню. Однако для меня ряд несоответствий в образах очевиден. В том числе несовпадение и возрастное», — написала эксперт колонке для «Реального времени».

Она напомнила, что в книге Зулейха относительно молодая, а Хаматова «уже не тянет» на заявленный Яхиной возраст.

Кроме того, у Петровской есть претензии к телеканалу, который, не заботясь о зрителях, не выполняет своих обещаний. Телекритик напомнила, что в первый вечер был заявлен показ сразу двух серий, а в итоге показали одну, через некоторое время зрители неожиданно получили сразу два эпизода. Более того, журналистке не нравится, что телеканал может начать трансляцию вечернего сериала то в 21.20, то в 21.30, хотя раньше сериалы начинались четко в 21.00, констатировала Петровская.