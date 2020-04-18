Уткин попытался понравиться украинской аудитории заявлением о Крыме

Известный в прошлом спортивный комментатор Василий Уткин, получив жесткую и заслуженную отповедь от телеведущего Владимира Соловьева, не успокоился. На волне сомнительной «славы» Уткин решил напомнить о себе украинским интернет-пользователям, которые о нем давно забыли. Чтобы исправить это досадное недоразумение, Уткин решил воспользоваться услугами украинской журналистки Алеси Бацман, жены Дмитрия Гордона.

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян, ознакомившийся с заявлениями Уткина для украинской аудитории, пришел к неутешительным выводам: в жизни некогда известного телекомментатора все довольно грустно.

«Василий-Феникс». Колонка Вадима Манукяна

Минуту скандальной славы, неожиданно выпавшей на долю Василия Уткина, вышедший в тираж спортивный комментатор решил использовать на полную катушку. На волне сомнительного успеха Уткин прорекламировал своих спонсоров и свои проекты. Похвастался внезапно возобновившимся донатами. Вынырнувший из небытия «Василий-Феникс», а именно так теперь стоит именовать Уткина, гордится тем, что внезапно вернулся из медийного забвения. Ради этого он пару раз сходил на эфир к Александру Невзорову, а тут и Алеся Бацман подвернулась.

Через супругу Дмитрия Гордона наш «Феникс» решил напомнить о себе украинской аудитории, которая о нем слыхом не слыхивала долгие восемь лет. Бацман, которая пытается подражать своему более известному мужу, давно известна русофобскими высказываниями. Но, как говорится, и дым пожиже, и труба пониже.

Разумеется, Бацман была не прочь затянуть в свои сети такую умеющую хайповать «рыбу», как Уткин. Да вот беда, украинские СМИ полностью проигнорировали их беседу, да и в России наш «Феникс» заинтересовал только околоспортивные издания. Оказалось, без привязки к Владимиру Соловьеву Уткин по-прежнему никому не интересен.

Разговор Алеси Бацман с Уткиным получился сложным. Она с наскока пыталась наносить удары упоминаниями о болевых, как ей кажется, точках России, спекулируя на теме эпидемии, вызванной коронавирусом. Можно было подумать, что она журналистка не с Украины, где ситуация с коронавирусом близка к катастрофической, а из какой-то неведомой благополучной страны, где граждане как сыр в масле катаются.

Конечно, не обошлось без ритуального вопроса о Крыме. Уткин сразу же заявил, что в Крым на за что не поедет, и что он до сих пор не принял общеизвестный факт, что полуостров является территорией РФ.

Специально для Василия напомню, что в 2014 году в Крыму состоялся референдум, на котором абсолютное большинство жителей высказалось за воссоединение с Россией.

Добавлю также: от того, что Уткин не поедет в Крым, республике ни жарко, ни холодно. Думаю, крымчане, его особо не ждут, да и не рвутся принимать такого «гостя».

Одиночество Василия

Во время эфира с украинской журналисткой в квартире самоизолировавшегося Уткина на заднем плане сновала шестилетняя собака Реди. Под конец интервью Василий показал, видимо, единственное существо, которое его по-настоящему любит. Именно милый норвич-терьер в итоге оказался звездой этого эфира, а эпизод с собакой стал, пожалуй, самым ярким моментом всей беседы. Своего енота, который живет в клетке, Уткин так и не показал.

Домашние животные — это хорошо, видно, что Уткин их по-настоящему любит. Однако все это, на мой взгляд, яркий знак того, как глубоко одинок этот некогда успешный журналист. По признанию Уткина, он уже 14 лет живет один, деля кров только со своими питомцами.

Почтальон Печкин был зол на весь мир, пока ему не подарили велосипед. От души желаю Василию получить такой подарок, который поможет ему снова вернуться к нормальной жизни и смягчит его склочный характер (о котором ярко говорил Соловьев).

Ведь есть же на свете что-то, что заставит Уткина увидеть мир в новых ярких красках. Например, Василий мечтает о книге поэта Пушкина на украинском языке. Пусть хотя бы это его желание сбудется, и книга поскорее окажется у него в руках. А еще — пусть отзовется человек, с которым Уткин познакомился в киевском баре в 2012 году и о судьбе которого он (надеюсь искренне) беспокоится.