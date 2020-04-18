Сирия, 18 апреля. Мирные жители пострадали в результате взрыва в Африне. Военная полиция РФ осуществила патрулирование в районе города Камышлы на севере Хасаки. Курдские боевики провели серию арестов в Восточном Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям террористов в южной части Идлиба; обследовали территорию провинции Эль-Кунейтра.

Курдские вооруженные группировки: перебросили подкрепления к городу Шхиль в Дейр-эз-Зоре; подозреваются в организации взрыва в городе Африн и в убийстве человека неподалеку от Азаза в провинции Алеппо; провели обыски в населенных пунктах Ас-Сабха и Сувейдан-Джазира в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: провела патрулирование в районе города Камышлы на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Прогремел взрыв в городе Африн, оккупированном протурецкими вооруженными формированиями. Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в результате детонации СВУ, заложенного неизвестными, ранения получили несколько гражданских лиц. В установке бомбы подозревают членов курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Тем временем к востоку от города Азаз было найдено тело неизвестного. Труп обнаружили неподалеку от деревни Тель-Хасан, передает интернет-портал SOHR. Оппозиционные источники обвиняют в совершении убийства курдских боевиков, действующих в рамках операции «Гнев оливок».

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный портал Al Nour сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели серию арестов в оккупированных районах на востоке Дейр-эз-Зора. Рейды состоялись в населенном пункте Ас-Сабха. Кроме того, обыски прошли в городе Сувейдан-Джазира, один из жителей которого был задержан по неизвестным причинам.

Поступают данные о прибытии подкреплений SDF к населенному пункту Шхиль. Кроме того, над городом были замечены ВВС возглавляемой США международной коалиции. Никакой информации о том, с какой целью в этот район были переброшены дополнительные силы, пока не поступало.

Провинция Идлиб

Возобновились взаимные обстрелы в горном районе Аз-Завия на юге Идлиба. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственные подразделения нанесли удары по оборонительным сооружениям группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Кансафра, чему предшествовали провокационные обстрелы со стороны террористов.

Таким образом, боевики не перестают нарушать режим прекращения огня, который вступил в силу в ночь на 6 марта. Он был введен в рамках договоренностей, достигнутых по итогам московских переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) передает, что российская военная полиция провела патрулирование в окрестностях города Камышлы в северной части Хасаки. Как известно, большая часть Камышлы находится в оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF), однако территория международного аэропорта и некоторые районы населенного пункта контролируются правительственными силами.

Тем временем поступила информация о стычках между жителями деревень Аль-Турат и Аль-Дабаш, которые находятся неподалеку от города Ад-Дербасия. По данным Twitter-канала (DeirEzzorNow), вспыхнувшие вооруженные столкновения привел к гибели одного и ранению еще нескольких лиц. Пока неизвестно, что могло стать причиной конфликта.

Провинция Эль-Кунейтра

Агентство новостей SOHR сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) приступила к обыскам в Эль-Кунейтре. Военнослужащие правительственных сил обследовали район населенного пункта Ан-Насирия, в котором несколько дней назад неизвестными был убит один из сирийских солдат. Отмечается, что в результате операции были арестованы несколько лиц, находившихся в розыске. Напомним, территория провинции наряду с соседней Даръа перешла под полный контроль сил САР летом 2018-го в ходе операции под названием «Базальт».