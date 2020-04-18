Синоптики пообещали россиянам теплый май

Москва, 18 апреля. Теплая погода установится в мае на большей части европейской территории России. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, на большей части Центрального федерального округа, на западе Поволжья, Краснодарского края и в Крыму температура будет выше климатической нормы. Ожидается, что около 15–20 градусов тепла в дневное время суток будет в Ленинградской, Новгородской и Псковских областях. Ночью прогнозируется от 6 до 11 градусов тепла. Но, как заметила Людмила Паршина, могут быть и заморозки.

В центральной части РФ воздух прогреется до 20 градусов, в Поволжье ожидается аналогичная температура. На юге будет до плюс 24 градусов, рассказала Паршина. На нижней Волге и нижнем Дону столбик термометра покажет в мае около 25 градусов тепла. На юге Сибири ожидается от 14 до 20 градусов тепла днем. На юге Дальнего Востока ожидается такая же погода.

Объем осадков в мае, по словам синоптика, будет в пределах майской нормы — около 51 миллиметра. Исключением может стать западная часть региона.