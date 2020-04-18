Врач Андреев назвал проявляющиеся на коже симптомы коронавируса

Москва, 18 апреля. Кожная сыпь и характерные сетчато-сосудистые рисунки на теле могут сигнализировать о заражении опасной коронавирусной инфекцией. О новых возможных симптомах опасного заболевания рассказал врач-пульмонолог Сергей Авдеев.

Врач заявил, что кожная сыпь редко встречается у взрослых людей. Характерные проявления можно найти на теле у 3–5% всех пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он отметил, что чем меньше возраст инфицированного, тем больше кожных проявлений можно увидеть на его теле. По его словам, сыпь очень сильно напоминает эритематозную, при которой появляются обширные красные участки.

«При некоторых вирусных инфекциях сыпь — достаточно характерный признак, например, при краснухе, при кори» — сообщил врач-пульмонолог.

Он подчеркнул, что при коронавирусе проявляется похожая сыпь. Однако врач призвал не паниковать и не бежать сразу в больницу в случае, если на вашем теле появилось нечто подобное. По его словам, это не говорит на 100% о наличии инфекции.

Тем не менее, если человек контактировал с зараженным, то такие высыпания могут оказаться ранним симптомом заболевания.

Ранее сообщалось, что международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, что существуют дополнительные симптомы коронавирусной инфекции, на которые мало кто обращает внимание, передает «Ридус».