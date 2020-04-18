Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Диетологи рассказали, что можно есть во время самоизоляции

496
0 Оставить комментарий

Диетологи рассказали, что можно есть во время самоизоляцииМосква, 18 апреля. Страх набрать лишние килограммы во время самоизоляции тревожит многих россиян. Физическая активность падает, вынужденное безделье оборачивается компульсивным перееданием. Чтобы облегчить нагрузку на организм и составить сбалансированный рацион, диетологи советуют придерживаться ряда правил.

Во-первых, употреблять каждый день больше овощей и фруктов. Это позволит легче перенести переедание. А вот от сладкого и хлебобулочных изделий, наоборот, надо постепенно отказываться, а лучше всего — полностью исключить.

По словам диетолога, врача-терапевта Екатерины Беловой, в период самоизоляции нагрузка для желудка в виде переедания примерно такая же, как и после новогодних праздников. Разница в атмосфере — в первом случае, она праздничная, а сейчас — психологически угнетенная. 

«Следует постепенно переходить на овощно-фруктовое меню. Плюс весна, в принципе, требует витаминов больше, поэтому можно подключать не только свежие, но и замороженные овощи, а также фрукты и ягоды», — рассказала она в комментарии РИА Новости.

Белова также напомнила о пользе зелени и редиски. Их нужно активно включать в свой рацион. Сладости врач советует заменить сухофруктами или фруктовыми десертами. С ней согласилась и врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии и нутрициологии РМАНПО Елена Чедия. При этом она подчеркнула, что отказываться от пищи нельзя и потреблять важно все — белки, жиры и углеводы.

«Побольше надо овощей и фруктов, потому что они по объему большие, чувство насыщения наступает, а по калорийности они значительно ниже», — объяснила она.

На завтрак, к примеру, можно вместо творога или каши съесть яблоко или грушу, перекус между завтраком и обедом тоже может состоять из фруктов или салатов. Чедия обратила внимание, что ужин должен быть не менее чем за 4 часа до сна и желательно, чтобы он включал белки и овощной гарнир, чтобы перед сном человек не проголодался заново.

Белова, в свою очередь, предупредила, что после карантина можно выйти, сильно навредив не только фигуре, но и здоровью, потому что переедание приводит к обострению заболеваний пищеварительного тракта, а процесс выхода из постоянного переедания у всех проходит у всех по-разному. У кого-то нет проблем с лишним весом — это будет достаточно легко, а у людей с ожирением или женщин в постклимактерическом периоде все будет гораздо сложнее.

Диетологи рассказали, что можно есть во время самоизоляции

Новости партнеров

Источник: РИА Новости
Новости партнеров