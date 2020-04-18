Онищенко ответил на слова Лукашенко о российских тестах на коронавирус

Москва, 18 апреля. Несколько десятков различных тестов на коронавирус уже применяются в России, и со своей задачей они справляются, заявил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко, комментируя заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства. По его словам, тесты якобы дают неправильные результаты.

По словам Онищенко, в Белоруссии пользуются быстро устаревающей информации — в России уже несколько десятков разных тестов на коронавирус, и эти тесты прекрасно работают.

Онищенко подчеркнул, что если бы тесты на коронавирус не работали, Россия бы сняла их с производства, не дожидаясь, когда «великий эскулап» Лукашенко подскажет это. Парламентарий посоветовал главе белорусского государства давать рекомендации «своим колхозникам» по поводу пшеницы, а не говорить о российских тестах на коронавирус.