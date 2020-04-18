ВИДЕО: пьяный водитель сбил ограждение набережной в Петербурге. ФАН-ТВ

Эффектное ДТП произошло сегодня рано утром в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Каршеринговый автомобиль Hyundai Solaris не вписался в поворот и влетел в набережную Крюкова канала.

По счастливой случайности машина не упала в воду и никто не пострадал. Как выяснилось, арендованным авто управлял мужчина 1988 года рождения в состоянии сильного алкогольного опьянения. Лихач уходил от полицейской погони, его доставили в отдел, сейчас ведется проверка.

На кадрах, которые попали в распоряжение Федерального агентства новостей видно, как Hyundai Solaris на большой скорости сбивает ограждение набережной Крюкова канала.